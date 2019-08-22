Калининградка зверски расправилась с ухажером своей дочери

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-22T11:56:24+03:00

Женщине не нравилось, что парень, по ее мнению, чересчур увлекается спиртными напитками

Изменить размер текста: A A

Светловский городской суд отправил на 7 лет в колонию общего режима местную жительницу, зарезавшую приятеля своей дочери.

Парень не нравился матери его возлюбленной тем, что, по мнению женщины, чересчур увлекался алкогольными напитками. Странно, но в момент решающего разговора, который произошел рано утром 3 сентября прошлого года в одном из эллингов водно-моторного клуба, дама сама была нетрезвой, что впоследствии подтвердилось в суде.

Подсудимая сообщила, что ее собеседник чересчур болезненно воспринял высказанные ею упреки. И ответил ударом кулака по голове, а затем принялся избивать упавшую ногами, угрожая убить вообще. Испугавшись за свою жизнь, светловчанка схватила оказавшийся под рукой нож и вонзила его сначала оппоненту под ребра, а затем ему в спину. Раны оказались смертельными, парень скончался в тот же день в реанимационном отделении больницы.

Кроме срока лишения свободы, суд постановил взыскать с горожанки в пользу сына погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU