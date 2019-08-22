СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-22T12:10:06+03:00

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В среду в Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Большом Исаково водитель «Хендая» сбил на пешеходном переходе 65-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На улице Муромской в Калининграде 40-летний велосипедист при повороте налево врезался в «Ауди». В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU