В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду в Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Большом Исаково водитель «Хендая» сбил на пешеходном переходе 65-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.
На улице Муромской в Калининграде 40-летний велосипедист при повороте налево врезался в «Ауди». В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU