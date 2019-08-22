В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего
В Калининграде на прораба одной из строительных компаний завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В июле этого года каменщик, выполнявший работы по кладке кирпичной трубы, упал с высоты трех метров на бетонный пол. При падении 35-летний мужчина получил тяжелые травмы.
По версии следствия, прораб не принял необходимых мер по оборудованию перильными и бортовыми ограждениями подмости стола каменщика, не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и системой безопасности работ на высоте.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU