2019-08-22T12:24:53+03:00
Общество

В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на прораба одной из строительных компаний завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В июле этого года каменщик, выполнявший работы по кладке кирпичной трубы, упал с высоты трех метров на бетонный пол. При падении 35-летний мужчина получил тяжелые травмы.

По версии следствия, прораб не принял необходимых мер по оборудованию перильными и бортовыми ограждениями подмости стола каменщика, не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и системой безопасности работ на высоте.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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