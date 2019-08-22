На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-22T12:27:47+03:00

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На федеральной трассе Калининград-Нестеров произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 7-м километре автодороги водитель «Фольксвагена» из-за несоблюдения дистанции врезался в БМВ. По инерции БМВ отбросило на впереди движущийся автомобиль «Рено». После чего «Рено» по инерции отбросило на впереди движущийся автомобиль «Фольксваген».

В результате дорожного происшествия водитель «Рено» получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU