На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
На федеральной трассе Калининград-Нестеров произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На 7-м километре автодороги водитель «Фольксвагена» из-за несоблюдения дистанции врезался в БМВ. По инерции БМВ отбросило на впереди движущийся автомобиль «Рено». После чего «Рено» по инерции отбросило на впереди движущийся автомобиль «Фольксваген».
В результате дорожного происшествия водитель «Рено» получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU