СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-22T15:29:14+03:00

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До конца года 120 беременных женщин в Калининградской области смогут отдохнуть в санатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Оздоровление будущих мам проходит на базе Светлогорского социально-оздоровительного центра «Мечта» в поселке Отрадное. Продолжительность отдыха составляет 12 дней. В бюджете региона на эти цели заложено 2,1 миллиона рублей.

- Будущим мамам предоставляется усиленное пятиразовое питание, организовано проведение специальной гимнастики для беременных. Кроме этого, к работе с ними привлечены психолог и специалист по грудному вскармливанию, – рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер. – Эти меры позволяют не только помочь сохранить беременность, но и подготовится к будущему материнству.

Женщинам, желающим получить курс оздоровления, необходимо сначала обратиться в женскую консультацию по месту жительства за получением соответствующего направления, а после подать заявление в отделение Центра социальной поддержки населения по месту жительства, предоставив направление и документ, удостоверяющий личность.

Путевки предоставляются при соблюдении следующих условий: срок беременности –14-20 недель; нахождение на учете и под наблюдением в государственных медицинских организациях в период беременности; отсутствие противопоказаний для направления на оздоровление; проживание на территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU