Суд на 30 суток закрыл ночной клуб в Гусеве

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-22T15:38:41+03:00

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Суд приостановил работу ночного клуба в Гусеве, в котором не соблюдали санитарно-эпидемические требования. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры вместе с сотрудниками Роспотребнадзора наведались в ночной клуб «ХО» и обнаружили там многочисленные нарушения в организации питания отдыхающих. В производственных помещениях не было раковин для мыть рук и приточно-вытяжной вентиляции. Не было в клубе и условий для приготовления блюд, а сотрудники не своевременно проходили медицинские осмотры и другие нарушения.

На владельца клуба завели административное дело, сам клуб по решению суда закрыли на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU