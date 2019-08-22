Суд на 30 суток закрыл ночной клуб в Гусеве
Суд приостановил работу ночного клуба в Гусеве, в котором не соблюдали санитарно-эпидемические требования. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуроры вместе с сотрудниками Роспотребнадзора наведались в ночной клуб «ХО» и обнаружили там многочисленные нарушения в организации питания отдыхающих. В производственных помещениях не было раковин для мыть рук и приточно-вытяжной вентиляции. Не было в клубе и условий для приготовления блюд, а сотрудники не своевременно проходили медицинские осмотры и другие нарушения.
На владельца клуба завели административное дело, сам клуб по решению суда закрыли на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU