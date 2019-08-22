СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-22T16:37:56+03:00

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Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые машины распределят среди 23 медицинских организаций Калининграда и области.

По данным региональных властей, начиная с 2011 года, в лечебные учреждения Калининграда и области уже поступило 126 новых машин скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU