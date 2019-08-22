2019-08-22T16:42:20+03:00
Общество

Таможня: В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

По данным ведомства, в течение дня таможенные органы Литвы будут проводить работы по модернизации электронных информационных систем.

- Во избежание скопления очередей в российско-литовских пунктах пропуска просим всех, кто планировал в этот день пересекать границу, принять во внимание указанную информацию и по возможности перенести поездку на другие сроки, - отметили в пресс-службе областной таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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