Таможня: В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
По данным ведомства, в течение дня таможенные органы Литвы будут проводить работы по модернизации электронных информационных систем.
- Во избежание скопления очередей в российско-литовских пунктах пропуска просим всех, кто планировал в этот день пересекать границу, принять во внимание указанную информацию и по возможности перенести поездку на другие сроки, - отметили в пресс-службе областной таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU