На матч сборной России с Казахстаном в Калининграде продали 16 тысяч билетов
На матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными России и Казахстана уже продано 16 тысяч билетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
- На данный момент продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов, - сообщили в пресс-службе.
Встреча пройдет в Калининграде 9 сентября. Вместимость стадиона «Калининград» составляет 35 тысяч мест.
Перед игрой с Казахстаном подопечные Станислава Черчесова сыграют 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго со сборной Шотландии.
ИСТОЧНИК KP.RU