На матч сборной России с Казахстаном в Калининграде продали 16 тысяч билетов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-22T17:04:44+03:00

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На матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными России и Казахстана уже продано 16 тысяч билетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

- На данный момент продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов, - сообщили в пресс-службе.

Встреча пройдет в Калининграде 9 сентября. Вместимость стадиона «Калининград» составляет 35 тысяч мест.

Перед игрой с Казахстаном подопечные Станислава Черчесова сыграют 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго со сборной Шотландии.

ИСТОЧНИК KP.RU