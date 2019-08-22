Калининградец украл со стройплощадки 130 метров медного кабеля

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-22T17:05:39+03:00

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Полицейские по горячим следам раскрыли кражу медного кабеля со строительной площадки на улице Панина в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о пропаже 130 метров кабеля поступило ранним утром, ущерб составил свыше 180 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и установили личность вора. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 30-летний местный житель.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU