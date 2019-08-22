Житель Немана вырастил плантацию конопли
Жителя Немана задержали за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Плантацию конопли полицейские обнаружили на окраине города. С места происшествия было изъято 45 кустов запрещенных растений. З
- 49-летний злоумышленник пояснил, что специально выбрал отдаленное место для выращивания, чтобы никто из людей не нашел его. В ходе обыска у подозреваемого была изъята марихуана, приготовленная к употреблению. По данным полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
На него завели два уголовных дела – за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU