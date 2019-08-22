Житель Немана вырастил плантацию конопли

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-22T17:54:27+03:00

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Жителя Немана задержали за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Плантацию конопли полицейские обнаружили на окраине города. С места происшествия было изъято 45 кустов запрещенных растений. З

- 49-летний злоумышленник пояснил, что специально выбрал отдаленное место для выращивания, чтобы никто из людей не нашел его. В ходе обыска у подозреваемого была изъята марихуана, приготовленная к употреблению. По данным полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

На него завели два уголовных дела – за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU