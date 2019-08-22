2019-08-22T17:54:27+03:00
Общество

Житель Немана вырастил плантацию конопли

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Жителя Немана задержали за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Плантацию конопли полицейские обнаружили на окраине города. С места происшествия было изъято 45 кустов запрещенных растений. З

- 49-летний злоумышленник пояснил, что специально выбрал отдаленное место для выращивания, чтобы никто из людей не нашел его. В ходе обыска у подозреваемого была изъята марихуана, приготовленная к употреблению. По данным полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

На него завели два уголовных дела – за незаконное культивирование и хранение наркотиков. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Калининграде разведут мосты
На ул. Кутузова легковушку после ДТП отбросило на автобусную остановку
В Багратионовском районе после пожара госпитализировали мужчину
Из-за «цветения» водорослей в Верхнем озере массово гибнут утки
Мэрия Калининграда: В первый день электробус без проблем отработал две смены
Начался ремонт ул. Горького от ул. Черняховского до ул. Озерова
Алиханов: На строительство обхода Черняховска нужно 29 млрд, денег нет
Калининградец насмерть забил соседку, отказавшуюся продолжать застолье
Калининградец украл со стройплощадки 130 метров медного кабеля
На матч сборной России с Казахстаном в Калининграде продали 16 тысяч билетов
Таможня: В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи
Суд на 30 суток закрыл ночной клуб в Гусеве
До конца года 120 беременных женщин в Калининградской области смогут отдохнуть в санатории
На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины
В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист