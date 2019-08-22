Калининградец насмерть забил соседку, отказавшуюся продолжать застолье

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-22T18:06:37+03:00

Не получив денег на спиртное, мужчина пришел в ярость и набросился на свою жертву

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Житель Нестеровского района проведет следующие 9 лет в исправительной колонии строгого режима. В октябре прошлого года мужчина насмерть забил свою знакомую, которая отказалась дать денег на водку.

Дело было в поселке Пригородное, где калининградец гостил у соседки, с которой вместе и употреблял горячительные напитки. Когда спиртное закончилось, ушел, однако уже поздним вечером вернулся, поскольку думал, что у хозяйки жилища еще остались деньги. Так это было или не так, но женщина отказалась продолжить пьянку. Перепалка быстро переросла в избиение, по ходу которого несчастная сначала получила несколько ударов по голове и упала на пол. Осатаневший сосед принялся пинать ее ногами. Когда устал, вышел из квартиры, оставив жертву валяться на полу. От полученных травм сельчанка в тот же день скончалась в больнице.

- Подсудимый заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается, - сообщили в пресс-службе Нестеровского райсуда. – До этого случая между ними всегда были хорошие отношения. А роковой конфликт произошел якобы из-за того, что женщина стала его оскорблять.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, кроме всего прочего, наличие на иждивении преступника несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU