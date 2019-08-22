2019-08-22T18:06:37+03:00
Происшествия

Калининградец насмерть забил соседку, отказавшуюся продолжать застолье

Не получив денег на спиртное, мужчина пришел в ярость и набросился на свою жертву
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Нестеровского района проведет следующие 9 лет в исправительной колонии строгого режима. В октябре прошлого года мужчина насмерть забил свою знакомую, которая отказалась дать денег на водку.

Дело было в поселке Пригородное, где калининградец гостил у соседки, с которой вместе и употреблял горячительные напитки. Когда спиртное закончилось, ушел, однако уже поздним вечером вернулся, поскольку думал, что у хозяйки жилища еще остались деньги. Так это было или не так, но женщина отказалась продолжить пьянку. Перепалка быстро переросла в избиение, по ходу которого несчастная сначала получила несколько ударов по голове и упала на пол. Осатаневший сосед принялся пинать ее ногами. Когда устал, вышел из квартиры, оставив жертву валяться на полу. От полученных травм сельчанка в тот же день скончалась в больнице.

- Подсудимый заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается, - сообщили в пресс-службе Нестеровского райсуда. – До этого случая между ними всегда были хорошие отношения. А роковой конфликт произошел якобы из-за того, что женщина стала его оскорблять.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, кроме всего прочего, наличие на иждивении преступника несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Калининграде разведут мосты
На ул. Кутузова легковушку после ДТП отбросило на автобусную остановку
В Багратионовском районе после пожара госпитализировали мужчину
Из-за «цветения» водорослей в Верхнем озере массово гибнут утки
Мэрия Калининграда: В первый день электробус без проблем отработал две смены
Начался ремонт ул. Горького от ул. Черняховского до ул. Озерова
Алиханов: На строительство обхода Черняховска нужно 29 млрд, денег нет
Житель Немана вырастил плантацию конопли
Калининградец украл со стройплощадки 130 метров медного кабеля
На матч сборной России с Казахстаном в Калининграде продали 16 тысяч билетов
Таможня: В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи
Суд на 30 суток закрыл ночной клуб в Гусеве
До конца года 120 беременных женщин в Калининградской области смогут отдохнуть в санатории
На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины
В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист