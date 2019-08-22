2019-08-22T18:16:00+03:00
Общество

Алиханов: На строительство обхода Черняховска нужно 29 млрд, денег нет

Виктор Сергеев
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..Фото: "КП" Архив
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Проектно-сметная документация на строительство автомобильного обхода Черняховска разработана, но на строительство трассы денег нет. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с блогерами в четверг, 22 августа.

- К сожалению, документация подходит к концу и ее нужно будет обновлять. Стоимость строительства была порядка 29 млрд рублей, сейчас, понятное дело, в современных ценах будет дороже. Таких средств у региона нет, мы везде пытаемся заявить, попасть в различные федеральные программы. Пока у нас это не получается, - признался глава региона.

При этом, отметил губернатор, он готов дать денег на дорогу «Малую Победу» - участок дороги, по которой едут фуры, следующие через Черняховск.

- Для того, чтобы было не шумно и можно было нормально объехать. И я хотел бы закончить там капитальный ремонт домов, чтобы красиво было, - добавил Антон Алиханов.

Напомним, проектирование обхода Черняховска началось в 2014 году, на эти цели было выделено 130 млн рублей. Планировалось построить 37-километровый участок дороги с четырьмя полосами и расчетной скоростью движения в 120 км/час, а также три транспортные развязки, несколько мостов и путепроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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