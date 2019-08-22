2019-08-22T18:25:20+03:00
Общество

Начался ремонт ул. Горького от ул. Черняховского до ул. Озерова

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Капитальный ремонт улицы Горького переместился в центральную часть города. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы начались на участке от ул. Черняховского до ул. Ген. Озерова.

- Фрезерование дорожного покрытия проходит ночью, чтобы не ограничивать движение днем, - рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. – Эти работы планируется провести за 4 дня.

Сейчас на участке от ул. Панина до ул. Гайдара на тротуаре и проезжей части устанавливают бордюрные камни, обустраивают подходы к учебному корпусу БФУ, рядом со зданием банка укладывают плиточное покрытие. На ул. Горького сегодня работают 5 бригад дорожников.

На следующей неделе, когда начнётся второй этап работ, ремонт переместится ещё ближе к центру города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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