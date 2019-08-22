2019-08-22T18:31:28+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: В первый день электробус без проблем отработал две смены

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улицах Калининграда продолжается тестирование работы электробуса «Volgabus». Как рассказал директор МКП «Калининград-ГорТранс» Анатолий Мухомор, в первый день на калининградских дорогах электробус без проблем отработал 2 смены - 16 часов. Накануне он ходил по маршруту троллейбуса № 1, сегодня – троллейбуса № 7.

- Претензий к эксплуатации не было, заряд аккумулятора был использован только на две трети. Но если вчерашний маршрут был несложным, то теперь предстоит опробовать новинку на городских дорогах с разной интенсивностью движения, и на разных рельефах и на перепадах высот, - сказал Мухомор.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин, отметил, что насколько окупится такой вид транспорта – говорить трудно.

- На сегодня есть разная практика эксплуатации электробусов, в некоторых регионах неудовлетворительная, это связано с тем, что для нашей страны такая техника - достаточно новая, и дорабатывается всеми производителями, - сказал он.

В пресс-службе мэрии отметили, что электробус может проходить, «как утверждают разработчики», при полном заряде 240 километров. Чтобы восполнить запас электроэнергии, достаточно промежутка между сменами. В электробусе 30 посадочных мест, общая вместимость – 90 человек. Заряжается от обыкновенной розетки 380 вольт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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