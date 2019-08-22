2019-08-22T18:38:55+03:00
Общество

Из-за «цветения» водорослей в Верхнем озере массово гибнут утки

Пробы воды отправлены на анализ в лабораторию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградцы заметили множество мертвых уток в воде Верхнего озера. В мэрии города ситуацию прокомментировали.

«К сожалению, так происходит в городе не впервые, во время бурного цветения сине-зелёных водорослей. Мало дождей, поэтому вода в водоеме, проще говоря, отравлена», - говорится в сообщении администрации Калининграда.

Пробы воды из Верхнего озера отправили на исследование в государственную ветеринарную лабораторию.

«Дальше каждый должен делать то, что должен. Специальные ведомства - чистить воду, а граждане, как минимум - не кормить уточек. Так как это только усугубляет ситуацию. Весь хлеб они все равно не съедают, и происходит так называемая эвтрофикация водоема. Остатки еды, опускаясь на дно, только усиливают процесс гниения», - заключили представители мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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