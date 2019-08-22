В Багратионовском районе после пожара госпитализировали мужчину
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Багратионовском районе в результате пожара пострадал человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.
Пожар случился в четверг 22 августа на улице Заречной в поселке Владимирово. Горела одноэтажная кирпичная хозяйственная постройка.
По предварительной информации местный житель пытался самостоятельно потушить пожар и пострадал.
Мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU