На ул. Кутузова легковушку после ДТП отбросило на автобусную остановку
Фото: Марина ЕлсуковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в результате ДТП легковой автомобиль отбросило на автобусную остановку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на улице Кутузова. В результате столкновения с кроссоверов легковушка выехала на тротуар перед остановкой.
По предварительной информации, ожидавшие автобуса люди не пострадали.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU