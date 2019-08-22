На ул. Кутузова легковушку после ДТП отбросило на автобусную остановку

СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-22T18:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в результате ДТП легковой автомобиль отбросило на автобусную остановку. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на улице Кутузова. В результате столкновения с кроссоверов легковушка выехала на тротуар перед остановкой.

По предварительной информации, ожидавшие автобуса люди не пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU