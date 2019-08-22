Калининградский областной суд прекратил административное дело в отношении председателя «Экозащиты»

22 Авг. 23:09 2019-08-22T23:11:41+03:00

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В четверг 22 августа Калининградский областной суд прекратил административное дело в отношении председателя экологической организации «Экозащита» Александры Королевой за неисполнение постановления судебных приставов об уплате штрафа. Сообщение об этом появилось на странице правозащитной организации «Общественный вердикт» в фейсбуке.

- Суд не нашел в действиях эколога состава правонарушения и отменил постановление судебного пристава, согласно которому Королевой был назначен 10 000 штраф за то, что она не выполнила законное требование пристава об оплате штрафов, наложенных на организацию, - уточнила руководитель юридической практики фонда «Общественный вердикт» по защите основных свобод Елена Першакова, представлявшая в суде интересы Королевой.

Першакова напомнила, что на момент предъявления требования приставами «Экозащита» не могла оплатить многочисленные штрафы, назначенные по закону об «иностранных агентах» и неподачу отчетности, так как на счетах организации были только те денежные средства, которые имели целевое назначение и не могли быть использованы на оплату штрафов.

Однако юрист напомнила, что остаются еще пять уголовных дел, где Александре Королевой «вменяется то же, что и в прекращенном сегодня деле».

ИСТОЧНИК KP.RU