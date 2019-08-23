Калининградец украл у фермера мотопомпу

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-23T10:04:45+03:00

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В Гурьевском районе местный фермер оставил на ночь на берегу водоема свою мотопомпу. Вернулся утром – агрегата стоимостью 13 тысяч рублей как не бывало. Обескураженный труженик отправился просить помощи у полиции.

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия, опросили жителей соседних домов и даже проверили ближайшие ломбарды. Никаких следов мотопомпы. Однако правоохранители проявили упорство и в ходе розыскной работы установили-таки личность вора. Им оказался 35-летний житель одного из поселков района. Как можно было предположить, мужик ранее уже привлекался к уголовной ответственности и теперь может загреметь за решетку на все положенные по закону два года.

ИСТОЧНИК KP.RU