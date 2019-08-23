2019-08-23T10:04:45+03:00
Происшествия

Калининградец украл у фермера мотопомпу

Ранее уже судимому жителю Гурьевского района грозит новый срок за решеткой
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гурьевском районе местный фермер оставил на ночь на берегу водоема свою мотопомпу. Вернулся утром – агрегата стоимостью 13 тысяч рублей как не бывало. Обескураженный труженик отправился просить помощи у полиции.

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия, опросили жителей соседних домов и даже проверили ближайшие ломбарды. Никаких следов мотопомпы. Однако правоохранители проявили упорство и в ходе розыскной работы установили-таки личность вора. Им оказался 35-летний житель одного из поселков района. Как можно было предположить, мужик ранее уже привлекался к уголовной ответственности и теперь может загреметь за решетку на все положенные по закону два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске газифицировали 33 улицы
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
В Гвардейске сгорел «Фольксваген»
Калининградский областной суд прекратил административное дело в отношении председателя «Экозащиты»
Ночью в Калининграде разведут мосты
На ул. Кутузова легковушку после ДТП отбросило на автобусную остановку
В Багратионовском районе после пожара госпитализировали мужчину
Из-за «цветения» водорослей в Верхнем озере массово гибнут утки
Мэрия Калининграда: В первый день электробус без проблем отработал две смены
Начался ремонт ул. Горького от ул. Черняховского до ул. Озерова
Алиханов: На строительство обхода Черняховска нужно 29 млрд, денег нет
Калининградец насмерть забил соседку, отказавшуюся продолжать застолье
Житель Немана вырастил плантацию конопли
Калининградец украл со стройплощадки 130 метров медного кабеля
На матч сборной России с Казахстаном в Калининграде продали 16 тысяч билетов
Таможня: В субботу на литовской стороне возможны затруднения в таможенном оформлении
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи
Суд на 30 суток закрыл ночной клуб в Гусеве
До конца года 120 беременных женщин в Калининградской области смогут отдохнуть в санатории
На трассе Калининград-Нестеров в ДТП попали четыре машины
В Калининграде на прораба завели дело за травмирование рабочего
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и велосипедист