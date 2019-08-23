В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-23T10:13:55+03:00

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Областной фестиваль «Казакам на Балтике стоять!», уже четвертый по счету, откроется в воскресенье 25 августа в Центральном парке Калининграда. Как рассказали организаторы, гостей ждут казачьи подворья, где будет представлена традиционная кухня, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы.

Кроме того, в программе выставки военно-патриотического клуба реконструкторов Великой Отечественной войны, казачьей амуниции, исторического оружия средневековья.

В рамках фестиваля также запланировано проведение ежегодных военно-спортивных казачьих игр «Шермиции-2019».

Старт соревнований в 11:00, открытие праздника в 13:00.

В 13:30 начнется концерт Балтийского казачьего хора.

ИСТОЧНИК KP.RU