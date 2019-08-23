2019-08-23T10:23:35+03:00
Спорт

Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию

Соревнования прошли во Владимире
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Город Владимир принял национальный кубок, всероссийские соревнования, и фестиваль «Золотые ворота», собрав больше 300 представителей ведущих отечественных школ спортивного ориентирования.

Отличился на двух спринтерских дистанциях и наш земляк. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, атлет из Люблино Дмитрий Наконечный взял золото в дисциплине кросс-спринт, опередив 47 соперников. В спринте он стал третьим.

Дмитрий Наконечный - неоднократный призер и победитель российский стартов, призер чемпионата мира. Он - представитель регионального Центра подготовки сборных команд и ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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