2019-08-23T10:33:34+03:00
Общество

В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона. На стадионе уже обустроено новое поле, завершается установка площадки для воркаута и устройство дорожек, легкоатлетического сектора и трибун. Все работы должны быть завершены ко Дню города.

В 2019 году муниципалитет получил дотацию на обустройство стадиона в размере более 10 миллионов рублей, сообщила вице-премьер Наталья Ищенко.

По результатам торгов по стадиону удалось сэкономить более 2 млн рублей, которые пойдут на утепление фасада и ремонт крыши борцовского зала, устройство ограждения по территории стадиона, благоустройство секторов футбольного поля и устройство системы отвода ливневых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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