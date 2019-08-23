В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-23T10:41:39+03:00

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В Калининградской области почти четыре тысячи многодетных семей получили выплату на подготовку детей к школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

- Семья с 3-5 детьми получает по 1,5 тысячи рублей на каждого школьника. Семьи, в которых больше шести детей, – по 3 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В этом году финансовую помощь на подготовку к новому учебному году уже получили 3 872 многодетные семьи, воспитывающие 7 036 детей, на общую сумму более 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU