2019-08-23T10:53:33+03:00
Общество

В Гвардейске газифицировали 33 улицы

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гвардейске завершился второй этап газификации, в результате природный газ стал доступен на 33-х улицах районного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К газу получили возможность подключиться около двух тысяч домовладений, в которых проживают почти 4,5 тысячи человек.

- Одна из ключевых проблем нашего ЖКХ – это обеспечение природным газом граждан для того, чтобы они могли снижать свои затраты на оплату коммунальных услуг, – отметил губернатор Антон Алиханов, добавив, что работа по газификации Гвардейского городского округа будет продолжена.

Сейчас уровень газификации Гвардейского округа составляет свыше 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе
Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема
Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство
Парусник «Седов» вернулся в Калининград
Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги
Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне
Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке
В Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего велосипедиста
Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием
Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске
В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре
Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества
В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
Калининградец украл у фермера мотопомпу