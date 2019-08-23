В Гвардейске газифицировали 33 улицы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-23T10:53:33+03:00

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В Гвардейске завершился второй этап газификации, в результате природный газ стал доступен на 33-х улицах районного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К газу получили возможность подключиться около двух тысяч домовладений, в которых проживают почти 4,5 тысячи человек.

- Одна из ключевых проблем нашего ЖКХ – это обеспечение природным газом граждан для того, чтобы они могли снижать свои затраты на оплату коммунальных услуг, – отметил губернатор Антон Алиханов, добавив, что работа по газификации Гвардейского городского округа будет продолжена.

Сейчас уровень газификации Гвардейского округа составляет свыше 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU