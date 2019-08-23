В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-23T11:25:07+03:00

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Калининградская железная дорога назначит дополнительные вечерние поезда к морю в ближайшие выходные дни 24 и 25 августа. Как сообщают в пресс-службе КЖД, это связано с благоприятным прогнозом погоды.

Дополнительные вечерние электрички отправятся:

из Калининграда в Светлогорск в 20:35;

из Светлогорска в Калининград в 21:50;

из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;

из Зеленоградска в Калининград в 21:45.

Также в воскресенье, 25 августа, с Южного вокзала в Зеленоградск в 6:40 поедет еще один дополнительный поезд, курсирующий по рабочим дням и субботам. В обратном направлении, из Зеленоградска в Калининград, поезд отправится в 7:44.

ИСТОЧНИК KP.RU