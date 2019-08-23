Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-23T11:39:32+03:00

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В пятницу, 23 августа, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Клиническая 23 (д/с № 135), 25 (и ВНС), 25а (теплопункт), ул. 9 апреля 5-7 (и городская поликлиника №1), ул. Кирпичная 7-9, ул. Фрунзе 26-28, 30-44а, ул. 9 апреля 2-6, 8-12, 14-18;

С 13.30 до 18.00 электричество отключено на ул. Береговая 1, 3, 8, 9, 10, 14, 15а, 17а, 17б, 17г, 19, 18-20, 28-36, ул. Братская 1-9, 2-6, ул. Сержантская 6, 11-15, пер. Потёмкина 1-9, 4-10, ул. Октябрьская 39 (ЦТП), ул. ген. Павлова 14-22.

До13.00 холодной воды не будет на ул. Клинической 25, 25а (теплопункт).

ИСТОЧНИК KP.RU