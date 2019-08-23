В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-23T11:43:25+03:00

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В Калининграде вечером 22 августа по улице Белибейской двигался «Фольксваген» под управлением 38-летнего водителя. При выезде на Московский проспект, совершая правый поворот, мужчина утратил контроль над своим транспортным средством, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. О причине произошедшего догадаться нетрудно: судя по информации пресс-службе регионального УМВД РФ, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В результате 18-летняя и 17-летняя пешеходы получили телесные повреждения, - добавили в полиции.

По свидетельствам очевидцев, все произошло около половины десятого часа вечера, в районе №229 (это недалеко от магазина «Спар»). Одной из пострадавших после осмотра в больнице назначили амбулаторное лечение, у другой врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и другие травмы. Девушка госпитализирована в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU