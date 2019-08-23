Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-23T11:49:33+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил выделить средства на ремонт хирургического отделения Гвардейской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал главврач больницы Леван Григорян, ремонт отделения необходим, чтобы операции можно было проводить жителям не только Гвардейского, но и Правдинского и Полесского районов, и тем самым была возможность создания межрайонного центра. Также деньги необходимы для покупки нового видеоэндоскопа.

Помимо этого, уже разработана проектно-сметная документация по ремонту детской поликлиники. Также в перспективе – ремонт фасада здания стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU