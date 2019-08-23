2019-08-23T11:49:33+03:00
Общество

Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов поручил выделить средства на ремонт хирургического отделения Гвардейской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал главврач больницы Леван Григорян, ремонт отделения необходим, чтобы операции можно было проводить жителям не только Гвардейского, но и Правдинского и Полесского районов, и тем самым была возможность создания межрайонного центра. Также деньги необходимы для покупки нового видеоэндоскопа.

Помимо этого, уже разработана проектно-сметная документация по ремонту детской поликлиники. Также в перспективе – ремонт фасада здания стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе
Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема
Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство
Парусник «Седов» вернулся в Калининград
Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги
Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне
Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке
В Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего велосипедиста
Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием
В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре
Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества
В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда
В Гвардейске газифицировали 33 улицы
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
Калининградец украл у фермера мотопомпу