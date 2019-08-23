2019-08-23T11:56:06+03:00
Калининградский зоопарк

Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием

Мужчина стращал учреждение проверками и вынесением вопроса о самокатах на заседание горсовета
Иван МАРКОВ
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Не всем животным зоопарка нравятся велосипедисты и самокатчикиНе всем животным зоопарка нравятся велосипедисты и самокатчикиФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 22 августа директор калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала на своей странице в фейсбуке о неприятной встрече с неизвестным мужчиной, ворвавшимся в учреждение на самокате. По словам Соколовой, самокатчик пронесся мимо администрации зоопарка и остановился купить мороженое. После того, как директор поинтересовалась, на каком основании мужчина нарушает правила (администрация зоопарка ради безопасности посетителей запрещает всем, кроме сотрудников, передвигаться по своей территории на колесах), он набросился на Светлану Соколову с претензиями и обвинениями, пригрозив тем, что «может начать задавать вопросы и посерьезнее». Далее Соколовой пришлось вызвать охрану, чтобы усмирить своенравного гостя.

- Проходит буквально пол дня, и к вечеру ситуация повторяется, но с еще большим накалом, - продолжает Соколова. - Разруливала ее Ольга Юрицына (заместитель директора – Ред.), поэтому пишу с ее слов. Еще один мужчина, не получив разрешения на проход с самокатом на территорию, включил телефон на запись, требовал предоставить документы, регламентирующие деятельность зоопарка, стращал всяческими проверками и сказал, что вынесет это на заседание горсовета.

Соколова добавила, что иногда получает в свой адрес обвинения, «что мы этот запрет придумали специально, чтобы зарабатывать на тележках, что для нас обидно». Закончила свое сообщение директор тем, что в большинстве зоопарков точно так же, как и в калининградском, существует запрет на велосипеды и самокаты.

Что касается мнимого представителя горсовета, то этот вопрос «Комсомолке» пообещал изучить председатель горсовета Андрей Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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