Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:05:17+03:00

В результате ДТП травмы получили 18-летняя байкерша и ее 16-летний пассажир

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Вскоре после полуночи минувшего четверга, 22 августа в Гурьевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Дело было на трассе «Марьино - Курган». По информации пресс-службы регионального УМВД РФ, 47-летний водитель автомобиля «Хюндай» при повороте налево не уступил дорогу встречной мотоциклистке на «Альфе».

Правда, 18-летняя байкерша была пьяна, да еще плюс к тому не имела прав на управление транспортными средствами. В результате девушка и ее 16-летний пассажир получили телесные повреждения.

Чуть позже в Калининграде было зафиксировано еще одно ДТП с мотоциклом. На сей раз в 12:51 по местному времени водитель «Тойоты», выезжая с автопарковки на улице Тельмана, не предоставил положенное преимущество двигавшейся по главной дороге «Ямахе». Байком управлял 41-летний мужчина, который оказался травмирован.

ИСТОЧНИК KP.RU