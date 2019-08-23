2019-08-23T12:16:54+03:00
Звезды

Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне

Дни исторического кино пройдут в начале сентября в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к Дням военно-исторического кино, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Как рассказали организаторы, посетители музея в сентябре смогут бесплатно посмотреть отечественные художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

В музее покажут:

5 сентября в 16-00. «Брестская крепость» (2010);

6 сентября в 16-00. «Они сражались за Родину» (1975);

7 сентября в 15-00. «Война Анны» (2018)

12 сентября в 16-00. «Белый тигр» (2012);

13 сентября в 16-00. «Семь пар нечистых» (2018).

Вход на кинопоказы в конференц-зал свободный.

Федеральный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы. Он охватил всю страну, объединив более 170 музеев, связанных с темой Великой Отечественной войны. К проекту присоединились и музеи стран ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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