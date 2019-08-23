2019-08-23T12:45:37+03:00
Происшествия

Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги

Стеклянную тару мужчина пустил в ход, когда между сожителями вспыхнула ссора
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Правдинского района обратилась 51-летняя жительница одного из поселков, которая написала заявление на своего 47-летнего сожителя.

Как выяснилось, пара поссорилась, и в конце концов вышедший из себя мужчина (к слову, ранее судимый) принялся лупить подругу по лицу и телу. А в довершение всего разбил о ее голову стеклянную бутылку. К счастью, емкость перед этим сельчанин успел опорожнить, но здоровью потерпевшей все равно был причинен вред, хотя и легкий. А за это по закону полагается до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ уже возбуждено и расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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