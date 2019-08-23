Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
В четверг, 22 августа на территории автостоянки для большегрузного транспорта в поселке Яблоневка Гурьевского района погиб 31-летний мужчина.
По предварительным данным, механик транспортной компании при включенном двигателе выполнял работы под прицепом грузового автомобиля. Неожиданно произошло опускание прицепа, в результате чего человек получил травмы, не совместимые с жизнью.
- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины, изъята необходимая документация выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU