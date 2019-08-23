2019-08-23T13:05:43+03:00
Происшествия

Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика

Трагедия произошла на автостоянке для большегрузного транспорта
Игорь ОРЕХОВ
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Полученные механиком травмы оказались несовместимыми с жизнью.Полученные механиком травмы оказались несовместимыми с жизнью.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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В четверг, 22 августа на территории автостоянки для большегрузного транспорта в поселке Яблоневка Гурьевского района погиб 31-летний мужчина.

По предварительным данным, механик транспортной компании при включенном двигателе выполнял работы под прицепом грузового автомобиля. Неожиданно произошло опускание прицепа, в результате чего человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины, изъята необходимая документация выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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