2019-08-23T13:46:59+03:00
Общество

Парусник «Седов» вернулся в Калининград

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский парусник «Седов» вернулся в порт приписки, завершив навигацию 2019 года. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, за навигацию этого года барк «Седов» преодолел почти 15 тысяч морских миль, из них около 3 тысяч морских миль – под парусами. На его борту прошли практику 360 курсантов морских учебных заведений Росрыболовства и Мурманска.

Как рассказал помощник капитана по учебной работе Владимир Михеденко, многие ребята хотели бы остаться на судне и совершить кругосветное плавание 2019/2020 гг., посвященное 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, в субботу 24 августа парусники «Седов» и «Крузеншерн» откроют борта для посещения. Гостей ждут на парусниках с 10 до 16 часов. Место: 18-й и 19-й причалы Калининградского морского рыбного порта. С собой захватите документы, удостоверяющие личность. Желательно надеть удобную обувь и отказаться от каблуков.

В БГА сообщили, что барки пробудут в порту до середины сентября, а перед масштабной экспедицией завершат комплекс ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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