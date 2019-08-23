2019-08-23T14:35:44+03:00
Общество

Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Калининградские муниципалитеты смогут получить дополнительные деньги за хорошо выполненные работы по благоустройству общественных территорий. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Было предложение каким-то образом простимулировать муниципалитеты, которые особо красиво, хорошо выполняют благоустроительные работы по общественным территориям, дворам. Я такое поручение дал – разработать министерству правила, условия. Глав тоже прошу начать с министерством плотно взаимодействовать, - сказал Антон Алиханов.

По его словам, региональные власти выделят на эти цели 10 миллионов рублей.

- Это дополнительный бонус для муниципалитетов, думаю, что практика станет ежегодной, – сказал Антон Алиханов.

Губернатор также сообщил о проработке возможного увеличения бюджета программы «конкретных дел». В этом году ее объем составил 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе
Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема
Парусник «Седов» вернулся в Калининград
Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги
Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне
Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке
В Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего велосипедиста
Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием
Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске
В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре
Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества
В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда
В Гвардейске газифицировали 33 улицы
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
Калининградец украл у фермера мотопомпу