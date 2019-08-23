Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-23T14:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградские муниципалитеты смогут получить дополнительные деньги за хорошо выполненные работы по благоустройству общественных территорий. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Было предложение каким-то образом простимулировать муниципалитеты, которые особо красиво, хорошо выполняют благоустроительные работы по общественным территориям, дворам. Я такое поручение дал – разработать министерству правила, условия. Глав тоже прошу начать с министерством плотно взаимодействовать, - сказал Антон Алиханов.

По его словам, региональные власти выделят на эти цели 10 миллионов рублей.

- Это дополнительный бонус для муниципалитетов, думаю, что практика станет ежегодной, – сказал Антон Алиханов.

Губернатор также сообщил о проработке возможного увеличения бюджета программы «конкретных дел». В этом году ее объем составил 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU