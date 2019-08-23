2019-08-23T14:42:19+03:00
Общество

Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Несмотря на все проводимые мероприятия по отлову, вакцинации, кастрации и вакцинации, безнадзорные животные в Калининградской области до сих пор являются социальной проблемой. Об этом заявила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова на встрече с зоозащитниками.

- Ситуация с безнадзорными животными – это, в первую очередь, проблема общества, отношения человека к животным. Ее решение мы можем найти только совместными усилиями всех жителей, потому что большая часть бездомных собак и кошек оказывается на улице по вине людей, относящихся к своим питомцам безответственно и легкомысленно, – отметила Наталья Шевцова.

В этом году «Центр для безнадзорных животных» должен отловить и стерилизовать 2 000 безнадзорных животных. По данным на 21 августа, уже отловлено 918 собак, проведено почти 600 операций по стерилизации/кастрации.

За это время удалось пристроить 207 собак, в пункте содержания на улице Дзержинского в Калининграде содержится 220 собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе
Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство
Парусник «Седов» вернулся в Калининград
Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги
Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне
Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке
В Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего велосипедиста
Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием
Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске
В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре
Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества
В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда
В Гвардейске газифицировали 33 улицы
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
Калининградец украл у фермера мотопомпу