Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-23T14:42:19+03:00

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Несмотря на все проводимые мероприятия по отлову, вакцинации, кастрации и вакцинации, безнадзорные животные в Калининградской области до сих пор являются социальной проблемой. Об этом заявила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова на встрече с зоозащитниками.

- Ситуация с безнадзорными животными – это, в первую очередь, проблема общества, отношения человека к животным. Ее решение мы можем найти только совместными усилиями всех жителей, потому что большая часть бездомных собак и кошек оказывается на улице по вине людей, относящихся к своим питомцам безответственно и легкомысленно, – отметила Наталья Шевцова.

В этом году «Центр для безнадзорных животных» должен отловить и стерилизовать 2 000 безнадзорных животных. По данным на 21 августа, уже отловлено 918 собак, проведено почти 600 операций по стерилизации/кастрации.

За это время удалось пристроить 207 собак, в пункте содержания на улице Дзержинского в Калининграде содержится 220 собак.

ИСТОЧНИК KP.RU