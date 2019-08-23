Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-23T14:57:35+03:00

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Губернатор Антон Алиханов потребовал от гурьевских властей раз и навсегда решить вопрос с перекрытием доступа к водоемам на территории муниципалитета. Об этом глава региона заявил на правительственной «оперативке» в пятницу, 23 августа.

- Мне поступила, наверное, уже двадцатая жалоба по Гурьевскому городскому округу по поводу ограничения доступа к воде. Водоохранная зона, т.н. «Санта-Барбара», в том числе, перекрываются заборами, коваными, чугунными. Я прошу администрацию самостоятельно, оперативно и без моих напоминаний и указывания конкретных мест заняться наведением порядка в этой сфере, - сказал Алиханов.

Губернатор потребовал «самостоятельно, путем переговоров, довести эту работу до конца».

- Или купить себе болгарку и шлем, чтобы глаза не обожгло, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU