Власти намерены отремонтировать два детских лагеря в Светлогорске и на Куршской косе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-23T15:36:55+03:00

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Региональные власти намерены восстановить два заброшенных детских лагеря в Калининградской области. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева.

По ее словам, уже разработан план по модернизации инфраструктуры детского отдыха на 2020-2022 годы.

- Среди них – реконструкция социально-оздоровительного центра в Светлогорске, строительство корпуса центра развития одаренных детей и газовой котельной в «Огоньке». Дополнительно будут разрабатываться проектно-сметные документации для восстановления бывшего лагеря «Зои и Шуры Космодемьянских» и реконструкции «Алых парусов» на Куршской косе, - сказала министр.

В этом году летняя оздоровительная кампания в регионе охватила более 112 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 29 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию отдыха и оздоровления детей было направлено 423 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU