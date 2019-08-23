2019-08-23T15:57:25+03:00
Общество

Алиханов решил разобраться с сокращением водоохранных зон питьевых озер в Зеленоградском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов потребовал проанализировать действия калининградского «Водоканала» относительно сокращения водоохранных зон питьевых озер в Зеленоградском районе. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в пятницу, 23 августа. Соответствующее поручение он дал главе Калининграда Алексею Силанову.

- Нужно проанализировать информацию относительно того, что происходило с земельными участками, окружающими питьевые озера Калининграда, которые находятся в Зеленоградском районе, и в чьих интересах и зачем принимались соответствующие решения, - сказал Антон Алиханов.

Он также поручил главе Калининграда приостановить любую деятельность по сокращению водоохранных питьевых зон.

- В случае если вы видите необоснованность в уже произведенных действиях, вернуть эти водоохранных зоны к первоначальному виду и границам, - потребовал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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