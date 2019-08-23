Министр: Обучение во вторую смену будет организовано в 46 школах региона
В новом учебном году школы в Калининградской области в первую смену будут посещать почти 87% учащихся. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала министр образования Светлана Трусенева.
По ее словам, во вторую смену обучение организовано в 46 школах региона на территории четырех муниципалитетов – Калининграда, Гурьевского, Балтийского и Черняховского городских округов.
- Готовность учреждений образования на 23 августа составляет сто процентов. На реализацию мероприятий по подготовке к новому учебному году в этом году из регионального бюджета выделен 761 млн рублей, в том числе 231 миллион из регионального бюджета, – отметила Светлана Трусенева.
Всего в области работают 179 школ, которые примут 113 тысяч учащихся, что на 3,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. Впервые за парту сядут 14 тысяч вчерашних дошколят.
ИСТОЧНИК KP.RU