Министр: Обучение во вторую смену будет организовано в 46 школах региона

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-23T16:27:47+03:00

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В новом учебном году школы в Калининградской области в первую смену будут посещать почти 87% учащихся. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала министр образования Светлана Трусенева.

По ее словам, во вторую смену обучение организовано в 46 школах региона на территории четырех муниципалитетов – Калининграда, Гурьевского, Балтийского и Черняховского городских округов.

- Готовность учреждений образования на 23 августа составляет сто процентов. На реализацию мероприятий по подготовке к новому учебному году в этом году из регионального бюджета выделен 761 млн рублей, в том числе 231 миллион из регионального бюджета, – отметила Светлана Трусенева.

Всего в области работают 179 школ, которые примут 113 тысяч учащихся, что на 3,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. Впервые за парту сядут 14 тысяч вчерашних дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU