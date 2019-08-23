2019-08-23T16:27:47+03:00
Общество

Министр: Обучение во вторую смену будет организовано в 46 школах региона

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В новом учебном году школы в Калининградской области в первую смену будут посещать почти 87% учащихся. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала министр образования Светлана Трусенева.

По ее словам, во вторую смену обучение организовано в 46 школах региона на территории четырех муниципалитетов – Калининграда, Гурьевского, Балтийского и Черняховского городских округов.

- Готовность учреждений образования на 23 августа составляет сто процентов. На реализацию мероприятий по подготовке к новому учебному году в этом году из регионального бюджета выделен 761 млн рублей, в том числе 231 миллион из регионального бюджета, – отметила Светлана Трусенева.

Всего в области работают 179 школ, которые примут 113 тысяч учащихся, что на 3,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. Впервые за парту сядут 14 тысяч вчерашних дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде откроется выставка памяти художника Виктора Рябинина
ФСБ выявила мошенничество с землей в Гурьевском районе на 120 млн рублей
На Балткосе очистили от нефтепродуктов 4 километра побережья
Алиханов решил разобраться с сокращением водоохранных зон питьевых озер в Зеленоградском районе
Власти намерены отремонтировать два детских лагеря в Светлогорске и на Куршской косе
Алиханов потребовал решить вопрос с перекрытием доступа к озерам в Гурьевском районе
Министр: Безнадзорные животные в Калининградской области - до сих пор социальная проблема
Алиханов добавит денег муниципалитетам за красивое благоустройство
Парусник «Седов» вернулся в Калининград
Калининградца насмерть придавило прицепом грузовика
Калининградец разбил бутылку о голову своей подруги
Калининградцам бесплатно покажут фильмы о войне
Под Калининградом автомобилист не уступил дорогу пьяной мотоциклистке
В Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего велосипедиста
Неизвестный на самокате пригрозил калининградскому зоопарку расследованием
Алиханов поручил выделить деньги на ремонт хирургического отделения больницы в Гвардейске
В Калининграде «Фольксваген» сбил двух девушек на тротуаре
Одиннадцать улиц в Калининграде в пятницу остались без электричества
В субботу и воскресенье из Калининграда к морю пустят дополнительные поезда
В Гвардейске газифицировали 33 улицы
В Калининградской области многодетные семьи получили выплату на подготовку детей к школе
В Гвардейске завершается масштабная реконструкция городского стадиона
Калининградский атлет выиграл золото и бронзу кубка России по спортивному ориентированию
В Центральном парке Калининграда проведут фестиваль казачьей культуры
Калининградец украл у фермера мотопомпу