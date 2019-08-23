На Балткосе очистили от нефтепродуктов 4 километра побережья

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-23T16:51:12+03:00

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На Балтийской косе продолжаются работы по очистке берега от нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба администрации Балтийска, специалисты морской спасательной службы «Росморречфлота» очистили территорию около 4 км, что составляет 86% загрязненного участка.

- Оценить ущерб специалисты Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора смогут только после завершения всего объема работ, - отметили в администрации

Напомним, утечка произошла 17 июля из нефтяного танкера, в море попало 0,4 кубометров нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU