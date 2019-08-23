В Калининграде откроется выставка памяти художника Виктора Рябинина

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-23T17:33:06+03:00

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Выставку, посвященную памяти художника Виктора Рябинина, откроют в Калининградском музее изобразительных искусств 27 августа.

- Экспозиция «Виктор Рябинин. Путь художника» станет своеобразной метафорой творческого пути, где соединились особенности его мироощущения, мастерства, экспериментов и находок, – рассказывают организаторы. - Историческая память красной нитью проходит через многие работы художника. Виктор Рябинин увлекался коллекционированием артефактов, которые были найдены в городе в разное время. Антикварные и современные бытовые вещи органично соседствовали в его ассамбляжах и инсталляциях.

В основу живописных работ мастера легли виды родного края – городские, сельские, морские пейзажи.

Днем ранее, 26 августа, в свой выходной день, с 17:00 до 19:00, Музей изобразительных искусств откроет двери для гостей – родных и близких, коллег и друзей Виктора Рябинина. Такой шаг обусловлен значимостью момента: 26 августа – 40 дней, как художник ушел из жизни.

Выставка в Музее изобразительных искусств работает до 8 сентября. Посещение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU