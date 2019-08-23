2019-08-23T21:30:53+03:00
Общество

Мэр Калининграда пригласил критиковавшего администрацию журналиста на место замначальника транспортного отдела

По словам Алексея Силанова, в мэрии есть еще 32 вакансии
Иван МАРКОВ
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Алексей СилановАлексей СилановФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 23 августа калининградский журналист Алексей Шабунин сделал пост на своей странице в фейсбуке, в котором он объяснил, что Калининграду либо необходимо развивать трамвайное движение, либо убирать последний оставшийся маршрут под номером 5.

Моментально в комментариях под сообщением журналиста появился мэр Калининграда Алексей Силанов, который предложил Шабунину реализовать транспортную инфраструктуру не в соцсетях, а сидя в администрации.

- Алексей, есть вакансия - заместитель начальника транспортного отдела администрации, приходите! – написал Силанов.

- Сколько бюджет под метро у замначальника? – попытался пошутить Шабунин.

- Алексей Шабунин причем здесь метро? – ответил на это мэр. - У Вас много идей по общественному транспорту, поэтому и предлагаю Вам придти и это осуществлять. Готов поддерживать!

Журналист заявил, что у него нет профильного образования, но пообещал подумать. Силанов же, в свою очередь, сообщил, что в мэрии на сегодняшний день есть 32 вакансии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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