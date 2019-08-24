В поселке Донское за одну ночь произошло четыре пожара

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-24T10:02:19+03:00

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Вот уж полыхнуло минувшей ночью в Светлогорском городском округе, так полыхнуло!

В 02:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок о пожаре в поселке Донское. Горел металлический вагончик размерами 3 на 4 метра. Не успели прибывшие пожарные приступить к тушению кунга, как в 03:40 телефон ЦУКС вновь зазвонил: сообщали о том, что в Донском занялось огнем сразу несколько сараев на площади 150 квадратных метров. Прошло всего ничего времени, и в 04:02 дежурный принял третий звонок – с информацией о том, что в Донском горит еще одна группа хозпостроек общей площадью 200 «квадратов». И наконец, уже в 04:54 злосчастный поселок отметился выгоревшим кирпичным гаражом размерами как пресловутый вагончик.

К счастью, все это буйство стихии обошлось без пострадавших людей. Но для ликвидации очагов огня, как сообщили в региональном Управлении МЧС, привлекались расчеты сразу двух пожарно-спасательных частей и их военные коллеги - всего 34 человека и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU