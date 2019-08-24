Калининградец угнал автопогрузчик и перевернулся на нем

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-24T10:30:58+03:00

Угонщик едва не угробил себя и своего пассажира. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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Работнику Гурьевской птицефабрики грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Трудяга давно лелеял мечту прокатиться на автопогрузчике. Но поскольку не был знаком с этой техникой, да и вообще не имел прав на управление транспортными средствами, неизменно получал от начальства решительный отказ. И тогда 32-летний гурьевчанин решил действовать тайно.

Поздним вечером мужик мало того, что сам уселся за руль вожделенного агрегата, так еще и взял с собой такого же отчаянного приятеля! Тронуться с места новоявленный водила сумел, однако эйфория быстро сменилась паникой - он не справился с управлением и опрокинулся вместе с погрузчиком, травмировав себя и своего пассажира.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об угоне. А поскольку фигурант ранее уже был судим, имеет большие шансы получить на всю катушку.

ИСТОЧНИК KP.RU