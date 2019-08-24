В ДТП под Калининградом пострадал 2-летний ребенок
Малыш находился в машине, которая съехала с дороги и перевернулась
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Около семи часов вечера 23 августа в Гурьевском районе, на 25-м километре трассы «Калининград – Полесск» управлявшая автомобилем марки «Мицубиси» 41-летняя женщина не справилась с управлением на прямом участке дороги. В результате транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и опрокинулось в кювет.
В результате ДТП травмы получил находившийся в салоне иномарки 2-х летний ребенок. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет Госавтоинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU