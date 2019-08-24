Водитель упавшего в кювет «Мерседеса» сбежал, бросив 17-летнюю пассажирку
По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением на левостороннем закруглении дороги
Причиной аварии стали неграмотные действия водителя.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятом часу утра 23 августа по улице Пионерской поселка Куликово в Зеленоградском районе катил автомобиль «Мерседес». Кто именно им управлял, пока не известно – полиция устанавливает личность подозреваемого. Но в любом случае водителем он оказался так себе. В районе дома № 46 на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и загремел в придорожный кювет справа по ходу движения.
После этого виновник ДТП усугубил свою вину, сбежав с места происшествия и бросив в салоне опрокинувшейся машины свою 17-летнюю пассажирку. Девушка, к счастью, отделалась телесными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU