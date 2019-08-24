Калининградка на КИА сбила 16-летнего скутериста
Автоледи не уступила дорогу двухколесному транспортному средству
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В Калининграде вечером 23 августа женщина за рулем автомобиля КИА, выезжая из переулка Паркового на Аллею смелых, не выполнила требование знака «Уступи дорогу». В результате вопиющего пренебрежения Правилами дорожного движения пострадал 16-летний подросток, который ехал по аллее на скутере «Kumho Agiliti». Для скутериста столкновение обернулось полученными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU