Калининградка на КИА сбила 16-летнего скутериста

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-24T11:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде вечером 23 августа женщина за рулем автомобиля КИА, выезжая из переулка Паркового на Аллею смелых, не выполнила требование знака «Уступи дорогу». В результате вопиющего пренебрежения Правилами дорожного движения пострадал 16-летний подросток, который ехал по аллее на скутере «Kumho Agiliti». Для скутериста столкновение обернулось полученными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU