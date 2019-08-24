Под Калининградом выявлена незаконная стройка на территории воинской части

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-24T11:33:31+03:00

В результате разбирательства Арбитражный суд оштрафовал каждого из нарушителей на 250 тысяч рублей

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Военная прокуратура Гусевского гарнизона в ходе проверки исполнения требований градостроительного законодательства установила, что предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «АСГК» ведут капитальное строительство на территории одной из воинских частей без разрешения соответствующего разрешения. В результате были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, которые направим в Арбитражный суд Калининградской области.

- По результатам рассмотрения названные предприятия признаны виновными в совершении административных правонарушений, - сообщили в Главной военной прокуратуре РФ. - Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей каждому. Получение указанными организациями разрешения находится на контроле военной прокуратуры гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU