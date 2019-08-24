2019-08-24T11:33:31+03:00
Общество

Под Калининградом выявлена незаконная стройка на территории воинской части

В результате разбирательства Арбитражный суд оштрафовал каждого из нарушителей на 250 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военная прокуратура Гусевского гарнизона в ходе проверки исполнения требований градостроительного законодательства установила, что предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «АСГК» ведут капитальное строительство на территории одной из воинских частей без разрешения соответствующего разрешения. В результате были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, которые направим в Арбитражный суд Калининградской области.

- По результатам рассмотрения названные предприятия признаны виновными в совершении административных правонарушений, - сообщили в Главной военной прокуратуре РФ. - Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей каждому. Получение указанными организациями разрешения находится на контроле военной прокуратуры гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске БМВ переехал пешехода
В Калининграде посетительница магазина украла у продавца дорогостоящий телефон
В калининградском автобусе вновь пострадал пассажир
Калининградка на КИА сбила 16-летнего скутериста
Водитель упавшего в кювет «Мерседеса» сбежал, бросив 17-летнюю пассажирку
В ДТП под Калининградом пострадал 2-летний ребенок
Калининградец угнал автопогрузчик и перевернулся на нем
В Калининграде состоится финал чемпионата мира по фейерверкам
В поселке Донское за одну ночь произошло четыре пожара
Мэр Калининграда пригласил критиковавшего администрацию журналиста на место замначальника транспортного отдела
В Калининграде откроется выставка памяти художника Виктора Рябинина
ФСБ выявила мошенничество с землей в Гурьевском районе на 120 млн рублей
На Балткосе очистили от нефтепродуктов 4 километра побережья
Министр: Обучение во вторую смену будет организовано в 46 школах региона
Алиханов решил разобраться с сокращением водоохранных зон питьевых озер в Зеленоградском районе
Власти намерены отремонтировать два детских лагеря в Светлогорске и на Куршской косе